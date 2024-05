Due incidenti per il maltempo a Santa Teresa, diversi feriti

Gli incidenti stradali sulla SP 90 a Santa Teresa Gallura.

La strada provinciale 90 per Santa Teresa Gallura è stata teatro di due gravi incidenti stradali, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro nei pressi della località Loveccu. Il primo e più grave incidente ha visto coinvolti un camion e un’auto, che si sono scontrati violentemente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco della squadra dei vigili del fuoco di Tempio, insieme all’elisoccorso, diverse ambulanze e i carabinieri.

Cinque persone sono rimaste coinvolte nello schianto: due di esse hanno riportato ferite tali da richiedere il trasporto immediato all’ospedale per le cure del caso. Le altre tre persone coinvolte hanno riportato lesioni meno gravi, ma sono state comunque assistite dai soccorritori.

A solo un chilometro di distanza dal primo incidente, un altro veicolo ha perso il controllo finendo in cunetta. Anche in questo caso, la squadra dei Vigili del Fuoco di Tempio è intervenuta prontamente. Il conducente del veicolo, pur riportando solo lievi ferite, è stato assistito sul posto e successivamente trasportato al più vicino pronto soccorso per accertamenti.

