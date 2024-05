Scivola mentre visita il Castello di Pedres, 40enne trasportato in elisoccorso

L’uomo ha avuto un incidente sul Castello di Pedres.

Incidente al Castello di Pedres per un escursionista. Un uomo di 40 anni, intorno alle 15, è scivolato durante una visita al monumento, riportando ferite che hanno chiesto l’assistenza immediata dei sanitari. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia per prestare soccorso al ferito.

L’intervento è stato coordinato con lo staff della Croce Rossa, già presente sul posto, che ha richiesto il supporto dei vigili del fuoco per stabilizzare il ferito. Grazie alla collaborazione tra le squadre di soccorso, l’escursionista è stato prontamente assistito e preparato per il trasporto. Successivamente, un elisoccorso del 118 ha trasportato l’uomo all’ospedale per le cure necessarie.

