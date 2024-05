Il maltempo piomba sull’Isola, disagi e incidenti a Sassari e in Gallura

Maltempo in Gallura e a Sassari.

Inizio settimana con il maltempo in Gallura e nel Sassarese. Nel territorio sono previsti temporali e piogge, che hanno causato i primi disagi. In particolare sono avvenuti due incidenti, nella strada di Santa Teresa Gallura.

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 14 del 20 e sino alle 23:59 del 20 maggio un avviso di allerta per criticità ordinaria per rischio idrogeologico (codice giallo) a causa dei temporali su Gallura, Logudoro, Montevecchio Pischinappiu e Tirso.

La protezione civile ha consigliato di restare nelle proprie abitazioni e salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Il meteo nei prossimi giorni.

Nelle prossime ore il tempo migliorerà in Gallura. Da martedì 21 le temperature saliranno ed è prevista una giornata di sole. Nei prossimi giorni, da mercoledì avremo un cielo poco nuvoloso ma temperature ormai vicine alle medie pre-estive. Sono previste infatti temperature dai 25 ai 27 gradi centigradi, fino al prossimo sabato per le massime, mentre le minime sono intorno ai 15 gradi.

