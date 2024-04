Roberto Cavalli era di casa in Costa Smeralda e Gallura

Addio allo stilista 83enne Roberto Cavalli, da anni un punti di riferimento della Costa Smeralda e delle coste della Gallura. Giorno e notte, la vita di Cavalli nel Nordest della Sardegna era attiva in diversi modi. Col suo locale di Porto Cervo ha riempito di gioia i frequentatori della Vita Smeralda, prima come JustCavalli e ora come JustMe.

Ma anche di giorno lo stilista toscana non passava inosservato con le sue celebri imbarcazioni di lusso ma rigorosamente nere. Il suo maxi–gommone girava costantemente il mare tra Porto Cervo e l’arcipelago di La Maddalena. Cavalli si è spento oggi dopo una malattia che nell’ultimo periodo l’aveva tenuto fuori dalla vita mondana. Lascia sei figli, tra i quali un piccolo nato nel 2023.

