All’aeroporto di Olbia arriva un volo pieno di facoltosi dagli Emirati

L’arrivo a Olbia.

L’estate non si è conclusa in Costa Smeralda. Almeno non per i turisti facoltosi in arrivo all’aeroporto di Olbia. Nello scalo gallurese, il pomeriggio del 18 agosto, è arrivato un grande aereo proveniente dagli Emirati Arabi.

Ad aspettare la delegazione di regnanti arabi, tantissime auto private, che li hanno accompagnati nelle esclusive località della Costa Smeralda per trascorrere le loro vacanze estive post Ferragosto. In questi giorni sono ancora tanti i vacanzieri dell’élite che stanno arrivando in Gallura con i loro aerei privati, così come gli arrivi complessivi, che stanno facendo registrare ottimi numeri nelle strutture ricettive locali fino al mese di settembre.