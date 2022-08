Da Olbia ad Alghero quanto sono costati i grandi concerti dell’estate

I grandi eventi in Sardegna.

L’estate del 2022 in Sardegna e in Gallura sarà ricordata come la stagione della vera ripartenza, che passa per la musica e i grandi eventi. Nel nord dell’Isola Olbia e Alghero hanno fatto il pieno di artisti nazionali e internazionali, organizzando diverse date con i grandi nomi della musica.

Olbia ha deciso di portare il Red Valley Festival, un evento importante che si è tenuto in quattro date, dal 12 al 15 agosto. Sul grande palco allestito in zona industriale sono saliti artisti del calibro di Blanco, Irama, Martin Garrix, Max Pezzali, Salmo, Dimitri Vegas & Like Mike), Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra, Marracash. Mentre il 27 agosto all’Olbia Arena tornerà la cantante Elisa. L’evento ha portato in città più di 80mila persone, soprattutto giovanissimi.

Ricco il programma musicale ad Alghero, con un cartellone di nomi celebri da giugno ad ottobre. Si sono esibiti Gué (18 giugno), Ginevra Di Marco (26 giugno), Paolo Fresu (15 luglio), Alice canta Battiato (16 luglio), Tananai e Villabanks (30 luglio), Ernia (4 agosto), Sarah Jane Morris e Nick The Nightfly (5 agosto), Psicologi (6 agosto), Irama (8 agosto), Madame e Chiello (10 agosto), Litfiba (13 agosto), Fabri Fibra (16 agosto). Concerti che proseguiranno con Rkomi (20 agosto), Andrea Pucci (21 agosto), Gianna Nannini (24 agosto), Subsonica (26 agosto), Bandabardò & Cisco (30 settembre), Mara Sattei (1 ottobre). “Gli eventi, che ancora non sono finiti, hanno finora raccolto tra i 2mila e i 5mila persone ad evento, vicini al sold out. – dice l’assessore al Turismo Alessandro Cocco -.Per l’organizzazione abbiamo speso solo 50mila euro in cofinanziamento con le agenzie di spettacolo che hanno messo la loro parte. Abbiamo deciso che punteremo sui grandi eventi anche il prossimo anno perché i dati hanno soddisfatto e addirittura superato le nostre aspettative”.

Anche Golfo Aranci, in mezzo a un calendario composto da tanti diversi appuntamenti tra il lungomare e piazza Cossiga, ha organizzato il suo grande concerto dando spazio al rock, seguendo un filone di grandi artisti dello stesso genere. Il 7 agosto scorso si è esibita Loredana Bertè, con la sua unica tappa sarda portando nel paese ben 20 mila persone, di cui 5mila che hanno assistito allo show. Per l’evento l’amministrazione comunale ha investito 120mila euro. “Per il prossimo anno – dichiara l’assessore al Turismo, Luigi Romano -, abbiamo pensato di organizzare più concerti importanti, visto il numero degli spettatori che hanno assistito al concerto della Bertè. La nostra intenzione è quella legare il nome di Golfo Aranci ai grandi eventi”.

Eventi con buoni numeri anche a La Maddalena, dove il 1° agosto si era tenuto il concerto di Ana Mena, che ha portato in piazza 3mila spettatori. Numeri confermati anche per l’evento dell’Holy Color che si è tenuto il 16 agosto scorso nell’isola, dove si sono alternati 6 dj per dieci ore di musica. “Quella di dedicare agosto agli eventi musicali è stata una nostra scelta, che si è rivelata buona, visto il numero degli arrivi anche dalla Gallura – dichiara l’assessore Gian Vincenzo Belli -. Ancora il calendario non è terminato, ad esempio il prossimo spettacolo musicale sarà il 20 agosto con il dj Fargetta e proseguirà fino a settembre. Per questi eventi, alcuni di questi sono stati cofinanziati, abbiamo investito 200mila euro e visti i numeri organizzeremo anche per l’estate prossima”.

Grande agosto con l’Arbatax Music Festival, che dal 12 al 15 agosto ha portato sul palco artisti del calibro di Gabry Ponte, Afrojack, Lost Frequencies, Elettra Lamborghini (12 agosto); Ghali, Achille Lauro (13 agosto), JAx (14 agosto); Guè e 50Cent (15 agosto).

I grandi eventi si sono rivelati una formula vincente per la ripartenza, contribuendo all’incremento degli arrivi in Gallura e in Sardegna dove i numeri hanno superato di gran lunga quelli delle estati precedenti alla pandemia. Le manifestazioni musicali potrebbero tornare il prossimo anno in molte località della Sardegna e le intenzioni ci sono tutte, visto il successo registrato.

Notizie negative per quanto riguarda i concerti di Riola Sardo al Parco dei Suoni. L’organizzazione, Sardegna Concerti, a poche ore dalla conclusione dell’ultimo grande successo andato in scena con lo spettacolo di Ben Harper martedì 9 agosto scorso, ha comunicato che non ci sarà alcun ritorno il prossimo anno. Una decisione presa già dallo scorso anno, ma che è stata comunicata dopo il concerto di Ben Harper che ha registrato 5mila spettatori. Alla base di tutto alcuni disagi alle persone disabili e poi alcune criticità economiche, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi 7 anni. L’evento, uno dei migliori in Europa, che nasce 15 anni fa da un progetto di recupero ambientale da parte della Regione, sarebbe in crisi, poiché quest’ultima non avrebbe migliorato i servizi e saldato i contributi dello scorso anno.