Arrestato Tom Barrack.

Il miliardario americano, che dal 2003 al 2012 è stato il proprietario della Costa Smeralda, Tom Barrack, è stato arrestato martedì mattina a Los Angeles dagli agenti del Dipartimento di Giustizia statunitensi.

L’uomo è accusato di aver fatto di lobby segrete per Stati esteri come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, Con lo scopo di influenzare la campagna presidenziale del ex presidente Donald Trump. L’indagine era scaturita 3 anni fa dalla Procura di New York in merito e sospetti dell’inchiesta sul Russiagate.

(Visited 584 times, 584 visits today)