L’operazione nelle spiagge di Loiri.

Borse e portafogli di lusso tutti con marchi contraffatti delle più importanti case di moda italiane ed estere vendute sulle spiagge di Loiri Porto San Paolo come se nulla fosse. Una vasta operazione della Guardia di Finanza e della polizia locale che ieri ha portato alla denuncia di un 54enne senegalese.

Gli agenti confusi tra i bagnanti.

L’operazione ha preso avvio nelle settimane scorse, quando i militari della Guardia di Finanza unitamente agli agenti della polizia locale si sono confusi tra i bagnanti al fine di monitorare la movimentazione di merce presuntivamente contraffatta. Le forze dell’ordine hanno appuntato orari e luoghi di conferimento della merce. Tale attività prodromica ha consentito ai militari e agli agenti di agire con sicurezza, e senza arrecare pericolo ai fruitori dell’arenile.

Denunciato un 54enne senegalese.

L’attività ha comportato il deferimento all’autorità giudiziaria di un cittadino di origini senegalesi di 54 anni per i reati di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, poiché trovato in possesso di 49 articoli di pelletteria tra cui borse e portafogli di lusso, tutti con marchi contraffatti delle più importanti case di moda italiane ed estere: Fendi, Chanel, Luis Vuitton, Gucci Christian Dior. Questi articoli, che sono stati debitamente sequestrati e messi a disposizione della autorità giudiziaria, se posti in vendita avrebbero fruttato sul mercato nero ingenti somme.

Operazione estesa ad altri commercianti.

Le operazioni di controllo si sono estese anche ai commercianti che proponevano ai bagnanti articoli da mare, senza però le autorizzazioni previste dalla legge. Nel corso di questi controlli sono stati elevati verbali per circa 10mila euro e sottoposte a sequestro amministrativo le merci e le attrezzature di vendita.

(Visited 160 times, 160 visits today)