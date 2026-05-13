Dal cuore di Milano a Poltu Quatu, apre il ristorante Carnissage

Entro un mese Carnissage apre a Poltu Quatu

Dopo il successo della prima apertura nel cuore di Milano, Carnissage inaugura dai primi di giugno il suo secondo ristorante a Poltu Quatu. “Una location sul mare a poca distanza dal nuovo W Hotel recentemente aperto la scorsa estate ed a breve distanza da Porto Cervo, portando in Sardegna un progetto che trasforma la carne in un’esperienza da vivere, dove qualità, fuoco e bellezza si incontrano. Il progetto nasce dalla visione imprenditoriale di Martino Uzzauto, sviluppata a partire da una profonda conoscenza del settore delle carni pregiate. A supporto, Meat Premium, azienda di famiglia e riferimento in Italia, garantisce una filiera diretta, controllata e di altissima qualità”.

“Oggi il mercato non cresce sui volumi, ma sulla qualità – spiega Martino Uzzauto, founder e docente universitario di Finanza -. Il consumatore compra meno, ma spende di più e cerca un prodotto migliore. A livello globale, il mercato della carne vale circa 985 miliardi di euro e si prevede una crescita fino a oltre 1.500 miliardi nei prossimi anni. In Europa la crescita resta sostenuta, tra il 5% e l’8% annuo. In Italia, il settore ha raggiunto circa 21 miliardi di euro nel 2023, con una previsione di crescita del 5% annuo fino a superare i 25 miliardi entro il 2027″.

“Carnissage è un format che parte dal prodotto e costruisce attorno ad esso un’esperienza contemporanea. La carne non è solo materia prima, ma il centro di un percorso fatto di selezione, tecnica e controllo diretto della filiera. Meat Premium, l’azienda di famiglia, garantisce accesso a una rete consolidata di allevatori e fornitori internazionali, dalla Galizia all’Australia. A Poltu Quatu portiamo questo approccio in un contesto nuovo, mantenendo coerenza e identità, come evoluzione naturale di un progetto che mette le basi ad un’espansione internazionale”.

La cucina

“Accanto ai piatti signature di Carnissage, debutta anche il nuovo menù estivo. Lo sguardo si apre al mare, con crudi di pesce, primi piatti di ispirazione mediterranea, crostacei e frutti di mare lavorati alla Josper a carbone. Entra in carta anche il maialino sardo croccante, reinterpretato in stile Carnissage. Il progetto mantiene una forte identità legata alla carne, ma si evolve in un format più ampio, capace di adattarsi al contesto senza perdere coerenza. A Poltu Quatu, Carnissage si inserisce in un contesto fortemente legato al mare, portando una proposta distintiva che affianca e amplia l’offerta esistente”.

La musica e il ritmo

“Da giugno a fine agosto, Carnissage diventa un punto di riferimento nella Costa Smeralda. A Poltu Quatu, luogo che ha segnato la storia dell’intrattenimento della Costa Smeralda, Carnissage si inserisce con l’ambizione di diventare un nuovo punto di riferimento, con una programmazione musicale continuativa per tutto il mese di agosto. Ogni sera, la presenza di un DJ resident accompagna l’esperienza, seguendo i diversi momenti: dall’aperitivo fino al dopocena. Da fine luglio, il ritmo evolve: il piano bar prende vita dalle 22:30, accompagnando la serata fino a tarda notte”.

Il design

“Il concept architettonico e d’interni porta la firma dello studio FANTIBOZZETTIMENEGON, che hanno immaginato uno spazio capace di dialogare profondamente con il territorio. “Quando abbiamo iniziato a progettare Carnissage a Poltu Quatu, volevamo creare un luogo che fosse al tempo stesso radicato nella Sardegna più autentica e proiettato verso un’eleganza contemporanea e sensuale. Il concept nasce dal desiderio di celebrare la materia: la carne, il fuoco, la terra e la pietra. Carnissage è stato progettato con un solo imperativo: autenticità radicale unita a eleganza silenziosa”.

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