Le previsioni del meteo del 13 maggio per Olbia e per la Gallura

Il meteo a Olbia.

Cosa dice il meteo per la giornata del 13 maggio a Olbia e in Gallura? Un clima decisamente asciutto e soleggiato. Mentre il resto dell’Isola affronta una fase di instabilità, Olbia e le zone limitrofe godranno di un mercoledì prevalentemente soleggiato. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una punta massima di 21°C e una minima notturna di 16°C. Sarà dunque una giornata ideale per le attività all’aperto, sebbene il vero protagonista sarà il vento.

Le correnti da Ovest soffieranno infatti con intensità maggiore rispetto al sassarese, raggiungendo i 20 mph (32 km/h), rendendo il mare mosso lungo le coste esposte e mitigando la percezione del calore. La probabilità di pioggia per domani è molto bassa, stimata intorno al 15%, sia per il giorno che per la notte, con un’umidità che si fermerà al 60%.

Come nel resto del nord dell’Isola, l’indice UV sarà molto forte (livello 9), richiedendo protezione solare nonostante la ventilazione possa trarre in inganno sulla forza dei raggi. Per la serata si prevede un cielo completamente sereno, garantendo una notte stellata e fresca su tutta la costa nord-orientale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui