Olbia in lutto per la scomparsa di un uomo di soli 51 anni

Addio ad Annibale Farre.

La comunità di Olbia si è svegliata nel dolore per la scomparsa prematura di Annibale Farre, venuto a mancare a soli 51 anni. La notizia ha attraversato le strade del paese come una ferita aperta, lasciando un profondo senso di vuoto tra i cittadini e i tanti amici che lo stimavano.

L’uomo era conosciuto da tutti come un pastore coscienzioso e dedito al lavoro, ma soprattutto come un uomo d’animo buono e di grande affabilità, capace di intrattenere rapporti cordiali con chiunque incontrasse sul suo cammino.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile per la moglie e i figli, oltre che per la madre e i parenti. Le esequie dovrebbero aver luogo nella giornata di dopodomani, 14 maggio, quando la comunità potrà dare l’ultimo saluto a un uomo che ha saputo farsi voler bene per la sua semplicità e la sua rettitudine.

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