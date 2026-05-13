Palau, via alle domande per i posti nel mercatino serale

Palau si prepara per il mercatino serale

Il Comune di Palau ha aperto le procedure per l’assegnazione dei posteggi destinati al tradizionale mercatino serale estivo. Un’iniziativa volta alla valorizzazione del territorio e alla promozione delle eccellenze locali. Per la stagione 2026 sono stati messi a bando quarantatré stalli totali che animeranno il centro cittadino durante il periodo di massima affluenza turistica.

Le regole del mercatino

Il mercatino si svolgerà in un arco temporale compreso tra il primo giugno e il 15 ottobre, interessando aree nevralgiche della cittadina gallurese. Via Nazionale, il tratto iniziale di via Capo d’Orso e la storica Piazza Fresi.

La partecipazione è riservata agli operatori che operano nei settori dell’artigianato artistico, delle produzioni tipiche e dell’agroalimentare, nel pieno rispetto dei criteri qualitativi e dei requisiti professionali stabiliti dall’amministrazione comunale. L’obiettivo principale resta il sostegno alle microimprese e la creazione di un percorso espositivo che esalti l’identità produttiva della Sardegna, offrendo ai visitatori un’esperienza di acquisto autentica e legata alle tradizioni locali.

Come partecipare

Gli interessati devono presentare la propria istanza di partecipazione tassativamente entro le ore dodici del 26 maggio 2026. Sono previste diverse modalità di invio per garantire la massima accessibilità alla procedura. Gli operatori possono optare per l’utilizzo della posta elettronica certificata scrivendo all’indirizzo istituzionale dell’ente oppure procedere con la consegna a mano della documentazione in busta chiusa direttamente presso l’ufficio protocollo comunale, avendo cura di specificare l’oggetto del bando all’esterno del plico. In alternativa resta valida la spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere espresso, indirizzata alla sede municipale situata in Piazza Popoli d’Europa.

Tutta la documentazione necessaria, comprensiva del bando integrale e della modulistica per la compilazione della domanda, è reperibile sul portale ufficiale del Comune di Palau. La valutazione delle istanze avverrà sulla base dei parametri definiti dall’avviso pubblico, che privilegiano la qualità dei prodotti offerti e la coerenza con le finalità di valorizzazione territoriale perseguite dall’amministrazione per la stagione estiva.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui