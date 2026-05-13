Conto alla rovescia per l’apertura del Nikki Beach in Costa Smeralda

Quando riaprono il Nikki Beach Costa Smeralda e Cocktail Club.

Il Nikki Beach Costa Smeralda e il TheNikki Beach Cocktail Club sono pronti ad aprire i battenti per la stagione estiva. Il primo apre il 29 maggio2026 e il secondo è pronto a partire il 6 giugno. Il Nikki Beach Costa Smeralda, iconica destinazione immersa nella splendida baia di Cala Petra Ruja, si presenta con un layout completamente rinnovato offrendo un’esperienza esclusiva e immersiva a pochi passi dalla riva, in una cornice dal fascino naturale unico.

Il Nikki Beach.

Accessibile esclusivamente via mare, la spiaggia è raggiungibile in yacht privato o tramite servizio navetta gratuito dalla Baia di Cala di Volpe. L’esperienza si completa con una proposta gastronomica che celebra lo spirito mediterraneo. Guidato dall’Executive Chef Andrea Cirrone, il ristorante propone un menùche unisce ingredienti locali e suggestioni internazionali, accompagnato da una selezione curata di cocktail, vini e champagne firmata da un sommelier dedicato, tra grandi classici reinterpretati e signature drinks ispirati ai profumi del Mediterraneo.

La stagione si apre il 29 maggio con l’evento“Benvenuti a Casa” (11.00–19.00), un appuntamento che celebra l’ospitalità italiana e invita gli ospiti a sentirsi parte della famiglia Nikki Beach Costa Smeralda. Musica, convivialità e un’atmosfera coinvolgente daranno il via alla stagione estiva.Accanto agli eventi speciali, la stagione è scandita da appuntamenti ricorrenti che ne definiscono il ritmo. Ogni sabato, “Ciao Disco!” trasforma il pomeriggio in un’esperienza acielo aperto tra musica, buon cibo e con vivialità. La domenica è invece dedicata a “LaDomenica Italiconica”, un appuntamento che celebra la tavola come cuore della socialità italiana, tra sapori mediterranei ed energia condivisa in un contesto elegante e coinvolgente.Il calendario estivo si arricchisce poi di una selezione di momenti esclusivi. Il 4 luglio, “Italifornia” porta in scena l’incontro tra Porto Cervo e Malibù, fondendo l’eleganza italiana con l’energia della West Coast in una giornata all’insegna di lunghe tavolate, brindisi informali e un’atmosfera solare e conviviale, tra sapori mediterranei e influenze californiane.I

l 14 luglio, “Bastille in Costa” celebra l’incontro tra l’art de vivre francese e lo stile italiano,dando vita a un’esperienza raffinata tra musica, sapori e un’atmosfera festosa. In occasione del Ferragosto, il beach club propone due appuntamenti dedicati: il 14 agosto,“Fatto con Amore” rende omaggio alla tradizione della pasta con show cooking dal vivo e un’atmosfera conviviale, mentre il 15 agosto, “Felicità” celebra il Ferragosto tra musica, sapori mediterranei ed energia vibrante.

Un ruolo centrale è riservato alle esperienze culinarie con “A Tavola”, una serie di appuntamenti distribuiti nel corso della stagione, in cui il pranzo diventa celebrazione dellasocialità italiana: lunghe tavolate vista mare, ingredienti freschi e preparazioni live. La musica è protagonista con “Dolce Sound”, una serie di date in alcuni venerdì del mese,dedicate al fascino della musica italiana, dagli anni ’60 ai successi contemporanei, tra liveperformance e DJ set dal pranzo al tardo pomeriggio. TheNikki Beach Cocktail Club apre il 6 giugno presso il Waterfront Costa Smeralda diPorto Cervo, affermandosi come una nuova destinazione open-air affacciata direttamente sul porto, nel cuore della vivace marina. A pochi passi dagli yacht ormeggiati e a breve distanza dal Nikki Beach Costa Smeralda, presenta un concept inedito interamente dedicato all’arte della mixology.

Il cocktail club.

Dalla golden hour fino all’after dinner, il TheNikki Beach Cocktail Club accoglie ospiti localie internazionali in un ambiente elegante, dove aperitivi ricercati, una raffinata selezione di cocktail e una proposta gastronomica curata accompagnano con naturale fluidità ilpassaggio dal tramonto alla sera.Q ui la mixology diventa esperienza sensoriale, guidata da raffinatezza, equilibrio e storytelling. Ogni cocktail nasce da una composizione attenta di distillati premium, ingredienti freschi e abbinamenti inaspettati. La proposta include signature cocktail ispiratialle destinazioni Nikki Beach nel mondo, arricchiti da un servizio dinamico e coinvolgente: un carrello si muove tra i tavoli dando vita a preparazioni al momento, pensate per sorprendere gli ospiti e valorizzare l’arte della mixology.

La proposta gastronomica si ispira alla tradizione mediterranea ed è pensata per accompagnare i cocktail, con spuntini leggeri e selezioni ideali da condividere.Nel corso della stagione, il calendario si arricchisce di eventi con protagonisti della mixology e momenti dedicati all’aperitivo, in cui la proposta gastronomica diventa parte integrante dell’esperienza grazie a show cooking dal vivo.Tra i format ricorrenti,“Cocktail Atelier”si svolge dal lunedì al giovedì (18.00–20.00) come rituale dell’aperitivo: cocktail ricercati e una selezione di tre o cinque bites in un’esperienza conviviale ispirata all’aperitivo italiano, pensata come momento sociale contemporaneo.

Il design.

Il design delThe Nikki Beach Cocktail Club si esprime attraverso un equilibrio di materiali edettagli sofisticati, dando vita a un ambiente raffinato e contemporaneo. Toni caldi e sfumature ispirate al tramonto si fondono con finiture ricercate, creando uno spazio armonioso che richiama il fascino senza tempo del Mediterraneo. L’atmosfera accompagna con naturalezza la luce della golden hour e l’energia della marina, evolvendo con il passare delle ore.

Tra musica curata, cocktail d’autore e un ambiente immersivo, il The Nikki Beach CocktailClub si afferma come una destinazione distintiva, pensata per vivere appieno il momento, tra brindisi, incontri e l’inconfondibile lifestyle Nikki Beach. La proposta di Nikki Beach Hospitality Group in Costa Smeralda rende le due strutture un vero e proprio punto di incontro tra lifestyle, gastronomia, musica e intrattenimento. Ogni momento è pensato per essere vissuto con naturalezza e spontaneità, in un dialogo continuo tra stile mediterraneo e spirito internazionale. Un invito a condividere, lasciarsi coinvolgere e vivere appieno l’essenza più autentica dell’estate in Costa Smeralda.

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