Lo spettacolo dei fuochi d’artificio a Olbia sul lungomare.

Grande attesa per i fuochi d’artificio a Olbia. Lo spettacolo pirotecnico della Festa di San Simplicio si terrà questa sera 12 maggio, alle ore 21:30. Come da tradizione i fuochi sono visibili dal lungomare Redipuglia e dal Molo Brin. Per lo svolgimento dell’evento, sul Lungomare di via Redipuglia – Molo Benedetto Brin – loc. Mogadiscio, il Comune di Olbia ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione.

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La viabilità.

Dalle ore 20:30 e fino a cessate esigenze saranno in vigore la sospensione della circolazione veicolare e il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati nelle seguenti vie e tratti stradali: Via Redipuglia nel tratto tra la rotatoria “S’Artiglieria” / via Roma e via Regina Elena; Via Bettino Craxi nel tratto tra via Regina Elena e via Genova; Via Bologna nel tratto tra via Roma e via Redipuglia; Via Nazario Sauro nel tratto tra via Trento e via Redipuglia; Via Filippo Corridoni nel tratto tra via San Francesco e via Redipuglia; Via Genova nel tratto tra via De Filippi e via Bettino Craxi; Via Regina Elena nel tratto tra via Roma e via Redipuglia e SP 14M rampa di uscita verso via “Poltu Ezzu”

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