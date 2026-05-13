Perché scegliere iplanet per la tua ricarica quotidiana

IPlanet nasce con una promessa semplice e potente: l’energia che ti guida. Nelle sue stazioni di rifornimento trovi colonnine moderne, aree confortevoli e offerte pensate per rendere ogni sosta davvero utile. La mobilità elettrica diventa un’esperienza fluida, dall’arrivo alla ripartenza, grazie a una rete che integra servizi digitali e presenza sul territorio. Scegliere IPlanet significa affidarsi a un ecosistema che mette al centro tempo, comodità e sostenibilità, aiutandoti a viaggiare sereno, senza complicazioni e senza attese inutili.

La semplicità operativa è il tratto distintivo: arrivi, colleghi, avvii e controlli tutto in pochi passaggi, con informazioni chiare sui costi e sui tempi di ricarica. La rete è in costante crescita e le stazioni sono posizionate lungo direttrici strategiche, così da supportare sia gli spostamenti quotidiani sia i viaggi lunghi. Per approfondire servizi, copertura e novità del marchio, puoi visitare IPlanet e scoprire come trasformare ogni sosta in un momento utile per te e per la tua auto.

Tariffe intelligenti, app intuitiva e soste di valore

Con IPlanet la ricarica è anche conveniente e trasparente: le tariffe sono pensate per adattarsi alle diverse esigenze, dalla ricarica cittadina alle lunghe percorrenze, con promozioni e vantaggi dedicati a chi viaggia spesso. La chiarezza dei prezzi, unita alla possibilità di pianificare le soste, ti permette di ottimizzare i costi e ridurre gli imprevisti. Ogni dettaglio è studiato per farti risparmiare minuti preziosi e rendere la tua esperienza più consapevole, così da avere più tempo per ciò che conta davvero.

L’App IPlanet è il cuore digitale dell’esperienza: individua in un attimo la stazione più vicina, verifica potenza disponibile e occupazione, avvia la ricarica, monitora in tempo reale e gestisci i pagamenti in modo sicuro. In un’unica interfaccia hai storico, ricevute e preferiti, con notifiche utili su vantaggi e offerte. Così la ricarica diventa parte naturale della tua giornata, senza stress e senza code, con il controllo costante del processo e la certezza di trovare sempre i servizi di cui hai bisogno.

Ricarica ultrarapida e energia 100% rinnovabile

Le colonnine ad alta potenza di IPlanet offrono ricarica ultrarapida oltre 150 kW, ideale per chi viaggia senza compromessi e desidera ripartire in tempi record. Le soste diventano brevi ma di qualità: puoi approfittare delle aree dedicate mentre l’auto recupera autonomia, con informazioni chiare sullo stato della sessione. La tecnologia dialoga con l’efficienza, così da garantire prestazioni elevate, compatibilità con i modelli più diffusi e una gestione semplice anche nelle giornate più intense o nei periodi di maggiore affluenza.

Alla velocità si unisce la responsabilità ambientale: l’energia erogata dalle infrastrutture è 100% rinnovabile e certificata dal Gestore dei Servizi Energetici. Nel 2024 l’azienda ha ottenuto l’annullamento di 260 Garanzie di Origine, pari a 260 MWh, confermando un impegno concreto verso una mobilità più pulita. Con IPlanet scegli un ecosistema completo che integra ricarica, servizi e informazione, per guidare ogni giorno con la certezza di ridurre l’impatto e aumentare l’efficienza, ovunque ti porti la strada.

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