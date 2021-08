I Ferragnez lasciano la Costa Smeralda.

Hanno lasciato nelle scorse ore la Costa Smeralda per i Ferragnez. La famiglia più amata (e spesso criticata) dai social ha terminato il periodo di ferie (per il momento) in Sardegna, lasciato la megavilla di Porto Cervo e si è imbarcata su uno yacht alla volta dell’Isola di Ischia.

Lo yacht sul quale Chiara Ferragni, Fedez e loro bambini sono imbarcati è grande lussuosissimo, come una vera villa galleggiante. A bordo hanno festeggiato il quinto mese della loro secondogenita Vittoria, con una torta al cioccolato.

Le vacanze di Chiara Ferragni e Fedez.

Dove sono andati, quindi, la Ferragni e Fedez con i loro figli? Da un paio di giorni stavano già esplorando la Sardegna a bordo di uno yacht e si sono aggiunte anche le sorelle di Chiara, Francesca e Valentina. Da quanto hanno raccontato lo stessi, poi, i Ferragnez hanno fatto talpa ad Amalfi e Ischia dove si sono fermati a fare dei tuffi in mezzo al mare blu.

(Visited 270 times, 270 visits today)