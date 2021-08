La morte a Olbia di Maria Grazia De Filippi.

Ha lottato sino a oggi contro una malattia che da tempo l’aveva debilitata Maria Grazia De Filippi, 64 anni compiuti lo scorso 6 febbraio. Se ne è andata circondata dall’amore e dall’assistenza dei suoi parenti ed amici: in primis sua sorella Rossella, venti mesi più grande di lei, con la quale aveva condiviso il resto della vita.

Il padre Vitaliano De Filippi e la madre Nieves, olbiesi, hanno cresciuto Maria Grazia trasmettendole la passione per la politica, della quale lei era un’attivista, spesso in piazza per manifestare e difendere i valori ed i principi ad i quali era legata. Insegnante di storia ed italiano all’IPIA di Olbia, diventa negli anni presidente dell’associazione culturale Karol Wojtila di Olbia, attraverso la quale organizza viaggi religiosi ed eventi culturali di rilievo.

Amava viaggiare, il mare, la montagna ed il giardinaggio. Ma la sua passione più grande era l’insegnamento: si dedicava ai suoi alunni con dedizione e competenza. Ci teneva tanto affinché lasciassero il loro percorso di studio preparati alla vita o al lavoro. Certamente anche molti di loro, nel frattempo diventati adulti, staranno piangendo la sua dipartita.

