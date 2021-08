Il resort abbandonato a La Maddalena.

Ha attirato l’attenzione di Chiara Ferragni il resort Club Med di Cala Garibaldi (La Maddalena), abbandonato da un decennio. L’influencer ieri si trovava nell’arcipelago durante un giro in barca con la famiglia e alcuni amici e trovando la struttura in stato di abbandono ne è rimasta affascinata tanto da citarla nelle sue stories.

Cosa era il Club Med.

“Oggi eravamo a Cala Garibaldi in barca di fianco a Caprera – racconta Ferragni – e c’erano queste capanne, che facevano parte di questo ex Club Med che è stato abbandonato tipo 13 anni fa perché volevano renderlo un resort a 5 stelle. Però, visto che era vecchio, degli anni ’50, non sono stati dati i permessi. E’ un vero peccato perché è una zona meravigliosa, noi abbiamo cercato con un gommoncino di avvicinarci per vedere se potevamo visitarlo, ma una guardia che ci ha detto che non si poteva. Speriamo che trovino una soluzione”.

Attraverso le storie, la nota fashion influencer ha voluto ripercorrere la storia di questo posto ormai decadente dal 2006. Il colosso francese Club Mediterranée era nato nel 1954, un villaggio esclusivo che per 60 anni era uno dei luoghi più ambiti per trascorrere le vacanze nell’isola. La struttura era finita in mano Regione, dopo un progetto di rilancio di 40 milioni mai realizzato, che prevedeva la l’adeguamento della struttura riconvertendola in un resort di lusso, poiché datata. La Regione, però, non diede mai il via libera per la realizzazione dei lavori e la struttura cadde in rovina. Sono tanti i posti di lavoro che il villaggio garantiva a molte famiglie di La Maddalena nel resort ormai fantasma.

(Visited 584 times, 584 visits today)