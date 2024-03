Ad Arzachena arriva un nuovo medico di base, ecco chi è

Ad Arzachena c’è un nuovo medico di base.

Arzachena ha un nuovo medico di base. E’ Francesca Addis a prendere il servizio come dottoressa di medicina generale nella cittadina gallurese, di quasi 14mila abitanti. Il sindaco, Roberto Ragnedda, ha dato il benvenuto al medico, questa mattina, augurando buon lavoro ad Addis.

Una buona notizia per una città sempre in crescita, dove il fabbisogno di medici cresce, con l’aumentare del numero di abitanti. Il primo cittadino ha informato gli arzachenesi che per scegliere il loro medico di base possono contattare la Asl Gallura e il poliambulatorio in via Gjaseppa di Scanu, che si trova nella città gallurese.

