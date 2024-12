Costa Smeralda, una villa di lusso è all’asta ma viene sequestrata

La lussuosa villa sequestrata a in Costa Smeralda era all’asta.

La vendita all’asta di una lussuosa villa situata a Liscia di Vacca, in Costa Smeralda, è stata sospesa. Il tribunale di Massa ha disposto il sequestro preventivo dell’immobile, precedentemente pignorato a un professionista coinvolto in procedimenti giudiziari, in particolare per reati fiscali. Il provvedimento, emanato alcune settimane fa, ha di fatto congelato la procedura d’asta, originariamente programmata con una base di 29 milioni e 595 mila euro.

La sospensione è stata ufficializzata dal giudice dell’esecuzione del tribunale di Tempio, dove la vendita avrebbe rappresentato un record per valore economico. Dal 3 dicembre, quindi, l’acquisto della proprietà è bloccato, e chi sperava di accaparrarsi la villa dovrà orientarsi verso altre opzioni immobiliari nella prestigiosa Costa.

La villa, situata nel condominio Cussorgia di Miata, è un vero gioiello immobiliare. Dispone di decine di stanze, ampi saloni, piscine e sei corpi edilizi distribuiti su un terreno di 5.000 metri quadrati, curato con giardini terrazzati e affacciato direttamente su Porto Cervo. Come scrive La Nuova Sardegna, nonostante il blocco giudiziario, altre proprietà di lusso nella zona risultano comunque disponibili sul mercato attraverso agenzie specializzate.

