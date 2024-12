Museo della moto, il Comune di Olbia cerca una sede da comprare

Il Comune di Olbia cerca un locale da destinare a museo della moto

“Il Comune di Olbia è interessato all’acquisto di un immobile da adibire a Museo della Moto“, così si legge sul sito istituzionale. L’amministrazione è alla ricerca di uno spazio idoneo da acquistare e ha lanciato un’indagine esplorativa “non vincolante” per trovarlo.

I requisiti richiesti

“L’immobile dovrà essere ubicato in Olbia centro urbano, in posizione ben servita dal trasporto pubblico locale per consentire l’agibile accesso dell’utenza”. La richiesta del Comune è che abbia una superficie lorda non inferiore a 500 metri quadri. “Da un punto di vista funzionale, il Comune valuterà favorevolmente immobili che, in virtù della loro conformazione, si prestino facilmente ad essere adattati ad una pluralità di soluzioni in termini di layout e di pianificazione degli spazi e siano accessibili e fruibili in autonomia alle persone diversamente abili. Gli immobili proposti dovranno avere caratteristiche edilizie ed urbanistiche che consentano la sua destinazione a Museo e dovranno altresì presentare una categoria catastale compatibile con la destinazione d’uso Museo (B/6); qualora l’immobile abbia una destinazione d’uso con categoria catastale non compatibile con tale destinazione d’uso, l’offerente dovrà impegnarsi formalmente a provvedere, a propria cura e spese, a sanare tale disallineamento entro la data fissata per l’eventuale stipula del contratto di compravendita”.

