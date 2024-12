Gatti avvelenati a Porto Cervo, il Comune avvia la bonifica

I gatti avvelenati a Porto Cervo.

Il Comune di Arzachena ha ricevuto dalla Asl Gallura la segnalazione di un sospetto avvelenamento di due gatti selvatici in via Del Galeone, a Porto Cervo, suscitando indignazione e preoccupazione. I reperti sono stati inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per esami tossicologici e istologici.

Il sindaco Roberto Ragnedda ha ordinato la bonifica dell’area, un’indagine con le autorità competenti e controlli intensificati per prevenire simili atti. Saranno installati cartelli per avvisare della possibile presenza di veleni fino al termine della bonifica, prevista per almeno dieci giorni. L’obiettivo è tutelare persone, animali e ambiente da gravi rischi.

