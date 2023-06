La Costa Smeralda perde un pilastro, addio a Giorgio Guagliumi

Addio a Giorgio Guagliumi.

Dolore in Gallura per la scomparsa di Giorgio Guagliumi. Il pensionato aveva 77 anni e risiedeva a Golfo Aranci. Era molto conosciuto poiché ha avuto alle spalle una lunga carriera come ingegnere, riconosciuto come un pilastro in Costa Smeralda per molti suoi importanti progetti, risalenti dagli anni ’70.

Giorgio ha anche fatto parte della politica golfarancina per un certo periodo. L’uomo è ricordato come un grande professionista e lascia una figlia e un nipote. “Un ingegnere che ha contribuito alla nascita della splendida Costa Smeralda e ha dedicato il suo tempo alle problematiche del nostro Paese con umiltà e serietà. Ci mancherai Giorgio Guagliumi”, ha scritto la lista civica di Golfo Aranci, “Cambia con Noi”, che ha condiviso sui social questa triste notizia e ha dato il saluto al professionista.

