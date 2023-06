Festivalmar sbarca a Golfo Aranci.

Dopo aver portato il mare a Milano nel 2022, raggiungendo migliaia di persone nella sua prima edizione, Festivalmar sbarca nelle acque cristalline di Golfo Aranci, dall’8 all’11 giugno 2023, per (ri)connettere cittadini e turisti, adulti e bambini al mare, linfa vitale del nostro Pianeta.

Mariasole Bianco, esperta di conservazione marina e Presidente di Worldrise, racconta: “Festivalmar vuole valorizzare il territorio e far conoscere il mare, generando un impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità. A partire dalla Giornata Mondiale degli Oceani istituita dalle Nazioni Unite, che si celebrerà domani 8 giugno, Worldrise, grazie al sostegno dei partner e delle amministrazioni locali, ha organizzato quattro giorni di attività completamente gratuite e aperte a tutti: esperienze outdoor, arte, musica e talks per celebrare il mare e la sua importanza per la nostra esistenza.”

Il Sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, presente alla conferenza stampa insieme a Paolo Madeddu, Delegato comunale all’Ambiente, ha dichiarato: “È un piacere aprire con Festivalmar una nuova pagina all’interno del libro delle collaborazioni fra Comune e Worldrise. Siamo lieti di ospitare qui da noi un evento che a Golfo Aranci trova la sua collocazione naturale, per via dell’inscindibile rapporto che ci lega alla risorsa marina. Ogni nostra azione amministrativa è pensata in modo da tener conto di questo e avere in Worldrise un interlocutore così prestigioso ci spinge a fare sempre meglio in questa direzione.”

La piazza centrale di Golfo Aranci, Piazza Cossiga, sarà infatti animata da talk ispirazionali, concerti e DJ set a musica a mille e impatto zero, con le performance live di Renzo Rubino, Manuella, Big Nash, Splendore, Montoya, Onde Sonore, Zibba e la rappresentazione teatrale “Milo e il richiamo del blu”, che vedrà protagonisti gli studenti delle classi 4 e 5 della scuola Primaria S.EL.”Enzo Zannini” di Golfo Aranci.

Le sale della Dolce Vita sul lungomare del Comune sardo saranno inoltre “colorate di blu” con l’allestimento della mostra artistica Ars Maris, che sarà visitabile gratuitamente per tutti i quattro giorni di Festival. Le opere in mostra saranno acquistabili per sostenere i progetti di tutela del mare portati avanti dalla Onlus.

Ci saranno inoltre esperienze outdoor dentro e fuori dall’acqua all’interno del SEATY, la prima Area di Conservazione Marina Locale che si sviluppa dalla Spiaggia dei Baracconi fino a Cala Moresca: esperienze di snorkeling guidato, SUP, kayak e immersioni subacquee, nuoto con le sirene, sessioni di yoga al tramonto, biopasseggiate, pulizia della spiaggia e una grande caccia al tesoro.

