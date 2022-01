La nuova gestione dell’hotel.

Il Palme Hotel & Resort cambia gestione e diventa di lusso. L’esclusivo albergo della Costa Smeralda passa nelle mani di Sixth Street, una multinazionale in partnership nell’acquisizione con la società Eidos Patners, che si occupa di consulenza.

La Eidos Partners sarà asset manager operativo e assieme all’altra società eseguiranno i lavori di riqualificazione della struttura, complessiva di 17.000 metri quadri e 92 camere. L’albergo diventerà un un resort a cinque stelle extra lusso con apertura prevista nel 2024. Si tratta di un bel colpo, visto che Le Palme è situata a Porto Cervo, location nota a livello internazionale per il turismo di lusso. La struttura è esclusiva e oltre ai confort comprende anche una spiaggia privata, un lago, un giardino, un ristorante e una piscina.

Si tratta del primo acquisto per Sixth Street, per quanto riguarda il settore ricettivo di hotel e resort in Italia, dopo l’acquisizione di 5 hotel in Spagna, a dicembre del 2021. Il nuovo investimento italiano della Sixth Street in hotellerie include anche i settori logistica, uffici, residenziale, alloggi per studenti, infrastrutture di telecomunicazione, che la società ha acquisito nel corso degli anni. L’azienda è impegnata infatti a far crescere ulteriormente i suoi investimenti in Italia, estendendosi in molteplici settori con focus sul real estate.