I dati a Olbia.

Picco di contagi a Olbia, con 461 casi di positivi al coronavirus, ma potrebbero essere molti di più. Ad aggiornare sulla situazione sanitaria in città il sindaco Settimo Nizzi.

Secondo il primo cittadino il numero dei contagi potrebbe essere infatti più alto. “Penso che siamo molto vicini alla cifra dei 1000 positivi in città – ha detto -, nonostante tutto abbiamo pochissimi ricoveri così come abbiamo un gran numero di guarigioni nel giro di una decina di giorni per coloro che sono stati vaccinati”.