“Lo chiederemo agli alberi”, a Tempio la musica di Simone Cristicchi

Martedì 22 agosto Simone Cristicchi a Tempio

Simone Cristicchi a Tempio si racconta in “Lo chiederemo agli alberi”, intrigante concerto-spettacolo martedì 22 agosto. L’appuntamento è alle 21.30 all’Anfiteatro delle Fonti di Rinaggiu di Tempio per l’Estate 2023 firmata Cedac Sardegna. Riflettori puntati sull’eclettico cantautore romano, che ripercorre la sua carriera. Dagli esordi con “Vorrei cantare come Biagio” alla vittoria al Festival di Sanremo con “Ti regalerò una rosa”.

Dall’uscita dell’album “Fabbricante di canzoni” fino al recente successo di “Abbi cura di me”. Accanto alla passione per il fumetto e ai progetti teatrali, come “Centro di Igiene Mentale” e “Li Romani in Russia”, il musical “Magazzino 18”, e poi “Esodo”, il poetico “Manuale di Volo per Uomo”, “Happy Next” e il dantesco “Paradiso. Dalle tenebre alla luce”.

Sul palco della città gallurese, Simone Cristicchi, accompagnato da Riccardo Ciaramellari (pianoforte/tastiere e fisarmonica), Riccardo Corso (chitarre) e Antonio Iannetta (violoncello) porta in scena la sua storia e la sua musica, a partire dal brano che dà il titolo al concerto, “Lo chiederemo agli alberi”, ispirato al «grande libro della Natura», tra un’antologia di canzoni e ricordi, pensieri, emozioni di una vita d’artista.

