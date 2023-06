Parte la stagione del Meraviglioso, “Italian singing restaurant” di Porto Cervo

Il 17 giugno riapre il Meraviglioso a Porto Cervo

In Promenade Du Port, a Porto Cervo, è tutto pronto per l’inaugurazione della stagione 2023 del Meraviglioso – Italian Singing Restaurant. A partire da sabato 17 giugno, l’esclusiva venue tornerà ad animare le serate dell’estate smeraldina. All’insegna di musica, divertimento e delle migliori bollicine, in abbinamento a una raffinata proposta food ispirata ai sapori della Sardegna. Tra cui un menù speciale firmato dallo Chef stellato Andrea Berton.

Meraviglioso – Italian Singing Restaurant nasce nel 2022 dalla visione di Andrea Baccuini e Giacomo Sonzini, già ideatori del Super G di Courmayeur. I due imprenditori milanesi hanno trasferito a due passi dalle spiagge bianche della Gallura il loro modello di “eat – ertainment”. Divertimento e buona cucina per rendere felici le persone attraverso esperienze da condividere. Il progetto, sostenuto da 5 Club, è quello di ricreare, nel distretto luxury di Porto Cervo, la destinazione ideale per momenti di convivialità, divertimento e spensieratezza.

“Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, siamo entusiasti di portare avanti questo straordinario format. Che incarna la nostra ‘formula della felicità’: Musica, Amicizia e Bollicine”, afferma Andrea Baccuini a pochi giorni dall’inizio di una stagione che si prospetta “meravigliosa”. “Meraviglioso – Italian Singing Restaurant è un progetto studiato in ogni dettaglio. Per creare ricordi preziosi e per far vivere un’estate all’insegna dell’italianità e del divertimento, regalando momenti di effervescenza collettiva”.

L’obiettivo è di celebrare il valore della condivisione, affiancando al fine dining la musica dal vivo; un’esperienza unica che si conclude in un rito collettivo, attraverso le tre le anime di Meraviglioso: Promenade Restaurant, Champagne à Porter e Terrazza Restaurant.

Le tre anime del Meraviglioso

In Promenade ci si può accomodare per l’Après-beach (18:00-20.00). Durante il quale gustare un’accurata selezione di bollicine italiane, ma anche delle migliori etichette di champagne internazionali e di cocktail. E di rivisitazioni originali ispirate ai profumi intensi della Sardegna, il tutto accompagnato da una fantastica selezione musicale. A seguire, la Singing dinner (20:00-24:00): intrattenimento live, bollicine, cucina fine dining e proposte to share dell’Executive Chef del Promenade Restaurant, Rosario Miccolis.

Ritorna anche quest’anno Champagne à Porter (12:00 – 01:00). La boutique dove è possibile degustare al calice le più iconiche e apprezzate bollicine del Gruppo Moët Hennessy passeggiando nella Promenade. È disponibile inoltre una serie di servizi a domicilio per trasformare la propria casa o la propria barca in un club privato. Con tanto di barman e champagne.

Salendo in Terrazza – supportata dal brand Mastercard – chi cerca esclusività e divertimento in un contesto elegante e raffinato può godere della carta curata dallo chef stellato Andrea Berton. Ad animare la serata del Terrazza Restaurant (21:00-02:00), musica e live performer con una vista da cartolina sulla marina di Porto Cervo.

Esclusività e intrattenimento raggiungono il massimo livello nella Karaoke Room (21:00-02:00). Che da quest’anno offre agli ospiti un luogo privato per cantare a squarciagola divertendosi in un ambiente che richiama l’intimità di casa. Con il piacere dell’esclusiva food offer dello chef Andrea Berton.

Ogni momento trascorso al Meraviglioso è scandito dai brani più iconici della canzone italiana e dalla musica a cura dei migliori live performer. Con nomi del calibro di Lorenzo Zambianchi esponente della musica piano bar in Promenade, Rosario Rannisi in Terrazza e la Marching Band del Meraviglioso.

