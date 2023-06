Olbia, dopo il rally ora arriva il Campionato mondiale moto d’acqua 2023

Moto d’acqua, dal 15 al 18 il Mondiale a Olbia

È in programma a Olbia, dal 15 al 18 giugno, la prima tappa del Campionato mondiale moto d’acqua 2023-Gran premio Regione Sardegna. Dopo il Rally Italia Sardegna, un altro grande evento motoristico a Olbia: stavolta in mare. Le gare si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante i moli Brin e Bosazza. Attesi per l’occasione moltissimi atleti, oltre 130 piloti, provenienti da più di venti nazioni. La presenza dei migliori piloti del circuito mondiale assicura un intenso weekend di spettacolo e competizioni di alto livello. L’appuntamento è organizzato da Asd Aquabike Olbia con l’autorizzazione della Federazione italiana motonautica e di Aquabike Promotion Ltd. Sotto l’egida della Federazione internazionale motonautica.

“Anche quest’anno Olbia, primo dei tre appuntamenti del mondiale, si conferma location privilegiata per le moto d’acqua – spiega Vincenzo Iaconianni, presidente Federazione italiana motonautica -. Tra i punti forti della tappa, la preparazione e la consolidata esperienza degli organizzatori. La grande Motonautica Aquabike Internazionale sbarca a Olbia con una prova del campionato Mondiale 2023 ricca di contenuti tecnici, agonistici e spettacolari”.

“Sulle acque del mare sardo si confronteranno, come nelle edizioni precedenti, i più grandi professionisti di questa specialità sportiva – continua -. Che racchiude in sé la tecnica più evoluta dei mezzi e la capacità degli atleti. Insieme ad essi si confronteranno i giovani piloti della Spark Fim, categoria dalla quale usciranno i campioni internazionali del futuro. Al Comune di Olbia, alla società organizzatrice e alla delegazione Fim Sardegna vanno i sensi della mia profonda gratitudine e gli auspici di un sicuro successo sportivo e di pubblico“.







