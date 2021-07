Roberto Mancini in Costa Smeralda

Non solo i giocatori. In Costa Smeralda arriva anche il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini, reduce dall’impresa che ha regalato all’Italia il Campionato Europeo di Calcio dopo un’attesa di 53 anni.

Dopo i difensori Bonucci e Chiellini, l’arrivo del portiere Donnarumma, Locatelli e Florenzi anche Roberto Mancini arriva a Porto Cervo. Ma non è la prima volta che il ct della Nazionale sceglie la Costa Smeralda per passare l’estate e non è escluso che nei prossimi giorni possa arrivare anche Gianluca Vialli, da sempre grande amico e protagonista insieme a Mancini delle imprese, prima da giocatori, e poi alla guida della Nazionale.

Ma non c’è solo il mondo del pallone in Sardegna: dopo Ilary Blasi, Nicola Savino e Michelle Hunzicher in questi giorni è arrivato anche il cantante Francesco Renga, che si sta godendo la sua Sardegna in Barca. “Avendo una pausa, tra una data e l’altra, prendo un po’ di sole. Che meraviglia la mia Sardegna! Mi lascia sempre senza fiato”, ha commentato.

(Visited 165 times, 165 visits today)