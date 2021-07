I vip in Costa Smeralda.

Momenti di spensieratezza per il Capitano Francesco Totti, che si diverte sulla barca in Costa Smeralda con Ilary Blasi, Nicola Savino e Michelle Hunzicher.

A bordo dello yacht Totti e il volto televisivo Savino si sono sfidati in una gara di tuffi, cercando di coinvolgere anche le due conduttrici televisive. Alla fine le due bionde più famose d’Italia si sono tuffate sfoggiando il loro fisico perfetto.

Momenti divertenti anche tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker, che ha corretto quest’ultima perché non è riuscita a pronunciare il nome della località in cui si trovano. La svizzera, infatti, non è riuscita a pronunciare Poltu Quatu e la moglie di Totti in un video è intervenuta rispondendole: “Non si dice Portu Quatu, ma Poltu Quatu”. Le due sembrano essere in sintonia perfetta, tanto che alcuni hanno cominciato a sospettare una possibile collaborazione televisiva tra i due volti femminili più amati del piccolo schermo.

(Visited 676 times, 676 visits today)