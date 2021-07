La foto dei campioni dell’Italia Bonucci e Chiellini.

Durante i festeggiamenti per la vittoria degli Europei a Wembley, con tono ironico il difensore Giorgio Chiellini si era rivolto ai tifosi inglesi dicendo: “Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta. Ancora ne dovete mangiare”. Una frase a cui oggi il campione della nazionale, in vacanza in Costa Smeralda con l’amico e giocatore Leonardo Bonucci hanno voluto dare un seguito.

Immortalandosi con uno scatto davanti ad un piatto di pasta al sugo hanno aggiunto: “Noi continuiamo a mangiare pastasciutta, e voi?”. La coppia di ferro della difesa azzurra era arrivata, l’altro giorno, all’aeroporto di Cagliari e si era concessa alcuni giorno di riposo al Forte Village. Adesso si è spostata in Costa Smeralda, dove ha raggiunto il portiere Gigio Donnarumma, atterrato ieri a Olbia e attualmente ospite in una delle ville di Lth Luxuryhe di Porto Cervo.

