Dopo l’impresa agli europei Gigio Donnarumma sceglie la Costa Smeralda

Le vacanze del portiere della nazionale in Costa Smeralda.

Anche Gigio Donnarumma ha scelto la Sardegna per godersi un meritato riposo dopo la grande impresa negli europei. Dopo essere stato protagonista in finale con la sua parata al calcio di rigore decisivo che ha fatto esplodere di gioia l’Italia e aver firmato con il Paris Saint-Germain il portiere ora è tornato in Sardegna per trascorrere le vacanze.

Dopo essere atterrato a Olbia il campione si è diretto a Porto Cervo. Sole e relax con la fidanzata in Costa Smeralda, ma c’è stato anche il tempo per una visita di cortesia a villa Certosa dove ha incontrato il presidente Silvio Berlusconi e dove non sono mancati gli attestati di stima tra i . “É sempre un onore e un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi”, ha commentato Donnarumma.

Il portiere ora attende di iniziare la propria avventura in Francia, con la speranza che la Sardegna porti ancora bene come è accaduto nel ritiro prima del trionfo azzurro agli europei.

