L’ultimo saluto ad Angelo Chiodino di Olbia.

È venuto a mancare Angelo Chiodino, un uomo di grande bontà che aveva raggiunto l’età di 87 anni. La sua figura era conosciuta e rispettata da tutti, e ora lascia un vuoto nella città di Olbia, dove si è spento nelle ultime ore. Nato l’11 luglio 1936, ha sempre fatto della città gallurese il suo luogo di residenza.

La sua vita è stata impreziosita dal suo legame con Vittorina, la sua amata moglie con la quale ha condiviso l’unione dalla quale sono nati due figli, Loreta e Francesco, che sono stati testimoni delle sue virtù e dei suoi valori.

La cerimonia funebre per ricordare e onorare la memoria di Angelo si svolgerà questa sera, con inizio alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora de La Salette. Il corteo funebre prenderà avvio dalla sua dimora, situata in via Longhena, per accompagnare l’amato defunto nell’ultimo viaggio.

In questo momento di dolore e commozione, i familiari desiderano riservare spazi di intimità e non riceveranno visite. A coloro che vorranno esprimere il loro affetto e vicinanza, chiedono di astenersi dal portare fiori, ma di canalizzare l’amore e la generosità di Angelo compiendo gesti di bene e solidarietà.

