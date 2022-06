La gelateria di Olbia apre a Porto Cervo.

La nota gelateria artigianale “La Pecora Nera” cresce e apre un nuovo locale a Porto Cervo. Si trova in via Sa Conca 1 uno dei locali più apprezzati di Olbia, aperto in città da 15 anni.

”La Pecora Nera”, che ha deciso anche di aprire anche ad una clientela più ampia come quella degli intolleranti al lattosio e dei vegani, introducendo recentemente anche la linea senza latte e senza zuccheri E’Senza, proporrà gusti differenti ogni giorno anche nello store in piena Costa Smeralda. Il locale sarà aperto durante la stagione estiva.