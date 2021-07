La protesta in Costa Smeralda.

Sulla grande pietra incisa della Costa Smeralda a Porto Cervo è stata ritrovata una maglietta blu con il motto “Tax the Rich” – “Tassa i ricchi“. Poi rimossa, è stata immortalata da Giuseppe Civati, fondatore di Possibile.

Il motto, utilizzato dai politici americani come Alexandra Ocasio Cortez e Bernie Sanders non è solo una forma di protesta contro il lusso, ancora più sentita nell’anno della pandemia, ma nasce come una sorta di attacco al sistema stesso.

Sicuramente ancora più significativo è stato il posto in cui la maglietta è stata esposta, la pietra di granito incisa con la scritta Costa Smeralda che segna l’ingresso di Porto Cervo.

