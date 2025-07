Tragedia in Costa Smeralda, ragazza travolta e uccisa a Porto Cervo

Una ragazza è stata travolta e uccisa all’ingresso di Porto Cervo

Tragedia in Costa Smeralda, una ragazza è morta dopo essere stata travolta da un’auto e uccisa a Porto Cervo. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Un Suv ha travolto la giovane all’ingresso della nota località in B.

L’impatto è stato fatale e si sono rivelato inutili i soccorsi degli operatori del 118. Le strade intorno sono bloccate con le forze dell’ordine impegnate a fare i rilievi e ricostruire la dinamica e le responsabilità

