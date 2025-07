Incendio vicino all’aeroporto di Olbia, scalo chiuso per ore

Vasto incendio vicino all’aeroporto di Olbia.

Un vasto incendio di vegetazione scoppiato nel pomeriggio in località Colcò, nei pressi dell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia, ha richiesto l’immediato intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco e delle forze antincendio. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla siccità, si sono propagate rapidamente, arrivando a minacciare non solo l’ambiente circostante ma anche il sedime e le infrastrutture aeroportuali, costringendo le autorità a disporre temporaneamente la chiusura dello scalo al traffico aereo.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco provenienti da Olbia, Arzachena e San Teodoro, insieme al contingente antincendio aeroportuale e ai mezzi della lotta AIB regionale. Determinante è stato anche l’impiego dei volontari e dei velivoli della flotta regionale e statale, impegnati in un’azione coordinata per contenere le fiamme e limitare i danni.

L’incendio, pur avendo rallentato per alcuni minuti le attività aeroportuali, è ora sotto controllo e le operazioni sono entrate nella fase di bonifica. Restano da accertare le cause del rogo, mentre prosegue il monitoraggio dell’area per evitare nuove riprese del fuoco.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui