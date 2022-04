Conto alla rovescia per il rally in Costa Smeralda.

Grande attesa per la quinta edizione del Rally Storico Internazionale Costa Smeralda, che conta 300 iscritti. L’evento presenta un parterre di equipaggi di tutto rispetto, che gareggeranno nelle 2 tappe in programma venerdì 8 e sabato 9 aprile con partenza e arrivo a Porto Cervo.

Un equipaggio d’eccezione farà da apripista con la vettura “Zero”: saranno infatti i due volte iridati Miki Biasion e Tiziano Siviero gli ultimi a transitare prima della vettura numero 1 alla guida di una Kymera Evo37 in livrea Martini Racing e tra gli ospiti dall’illustre passato è annunciata la presenza del 3 volte vincitore del Costa Smeralda, Dario Cerrato.

Nello staff di ACI Sassari c’è dell’ottimismo per il riscontro ottenuto dalle adesioni al secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Saranno, infatti, presenti i vincitori della scorsa edizione Angelo Lombardo e Rosario Merendino con la Porsche 911 RSR, oltre a quelli dell’edizione 2020 “Lucky” e Fabrizia Pons su Lancia Delta Integrale. Entrambi dovranno vedersela con la Lancia Stratos di Dino Tolfo, già terzo assoluto nel 2020, che sarà assieme a Luigi Cazzaro.

Ci sarà anche Beniamino Lo Presti che assieme Claudio Biglieri cercherà con la Porsche 911 SC il tris di vittorie in terzo Raggruppamento sapendo di doversela giocare con l’Opel Ascona 400 di Tiziano Nerobutto, già secondo assoluto nel 2019, qui navigato da Giulia Zanchetta la quale, invece, trionfò nella prima edizione del 2018 navigando Agostino Iccolti. Nella sfida di categoria s’inseriranno sicuramente le Porsche 911 SC di Natale Mannino con Giacomo Giannone e di Adriano Beschin, Tricolore 2021, che ritrova alle note il locale Alessandro Frau.

Tra i più noti c’è anche Matteo Luise al via con la Fiat Ritmo 130 TC con la quale vinse l’edizione 2019, affiancato dalla moglie Melissa Ferro, oltre a quello di Lorenzo Delladio, quarto lo scorso anno su Porsche 911 RSR dove avrà Claudia Musti a dettargli le note. Interessante anche la sfida tra le auto più storiche, quelle del primo Raggruppamento, con ben quattro Porsche 911 tra le quali quelle di Antonio Parisi e Giuliano Palmieri, navigati da Giussy D’Angelo e Lucia Zambiasi, già protagoniste nella gara di apertura del CIRAS il mese scorso.

Tra i piloti locali non mancherà Tomaso Budroni che lo scorso anno stupì con la sua piccola Peugeot 205 Rallye sulla quale lo navigherà stavolta Marco Garrucciu e molta attesa c’è per rivedere Emanuele Sergio Farris che, assieme a Giuseppe Pirisinu, si affida ad una Porsche 911 SC Gruppo B. Interessante è anche il debutto della Lancia Delta Integrale di Roberto Testoni e Giuseppe Deriu. A rendere ancor più avvincente la gara per guadagnarsi l’iscrizione nell’albo d’oro, il montepremi di Sparco e Pirelli che omaggeranno i vincitori assoluti di 2 tute Martini Racing Replica Omologate, oltre a 4 pneumatici Pirelli P7 CORSA Classic. Per i secondi classificati ci sono in palio due coperture e due paia di scarpe omologate e per i terzi a salire sul podio altre due gomme e due paia di guanti omologati.

Ai 46 equipaggi del rally se ne aggiungo poi altri 7 in lizza per il Trofeo A112 Abarth che vede al via gli attuali leader Ivo Droandi e Carlo Fornasiero già vincitori al Costa Smeralda nel 2020.

Quasi simile il numero degli iscritti nelle due gare di regolarità con diciotto unità nella Sport valevole per il Trofeo Tre Regioni e 20 nella gara a media che aprirà il Tricolore di specialità oltre ad esser tappa del FIA Regularity Trophy. Nella sfida tra gli specialisti dei pressostati il vincitore 2021 Alberto Ferrara torna per fare il bis con l’Opel Kadett GT/e ma dovrà fare i conti con avversari del calibro di Leonardo Fabbri su Volvo 144 e Gianluigi Falcone su Toyota Celica ST185. Tra i pretendenti della gara a media, quel Christian Bonnet che già vinse nel 2020, oltre ai Campioni Italiani 2019 Vellano e Molina qui all’esordio su Ford Sierra Cosworth. Presente, anch’egli su Ford Sierra Cosworth, il già Campione Europeo ed Italiano Rally Maurizio Verini.

Senza cronometri e assillo dei tempi il Martini Rally Vintage, una delle tante chicche della gara smeraldina, che vedrà accodarsi alle vetture in gara 13 auto in livrea Martini Racing con le Lancia a fare la parte del leone, ma non mancheranno Porsche 911 e Ford Escort Cosworth. Soddisfatto per la risposta avuta dagli equipaggi iscritti, il Presidente Giulio Pes di San Vittorio di AC Sassari, rinnova il ringraziamento alla Regione e all’assessore al Turismo Gianni Chessa, oltre al consorzio Costa Smeralda, Smeralda Holding, Martini, Sparco, Pirelli, Surrau; all’Automobile Club d’Italia, ACI Storico, al sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda e a tutti i comuni interessati dal passaggio del rally.