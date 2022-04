Il ritiro dei Kinder Schoko-Bons in Sardegna.

La Ferrero ha ritirato, anche in Sardegna, alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons con scadenza tra il 28 maggio e il 19 agosto 2022. La decisione segue il ritiro delle uova Kinder Surprise, singole e multipack.

La decisione è stata assunta in seguito a diversi casi di salmonellosi verificatisi nel nord Europa, in particolare in Gran Bretagna. Ad esser colpiti sono stati soprattutto i bambini, che in alcuni casi sono stati ricoverati.

L’azienda ha puntualizzato che le analisi sui mercati coinvolti dai richiami non risultano contaminati da salmonella e che la decisione è stata volontaria e precauzionale. Nessun problema, al momento, sulle tradizionali uova di Pasqua.