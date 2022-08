I due si concedono una vacanza in Costa Smeralda.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha deciso di prendersi una pausa dalle elezioni e lo fa rilassandosi in Costa Smeralda con la sua fidanzata Francesca Verdini. I due sono stati pizzicati in atteggiamenti teneri dal settimanale Chi, che li ha fotografati a bordo piscina di un hotel a 5 stelle a Poltu Cuatu.

Per Salvini è un periodo molto pieno, in quanto si sta preparando alle elezioni politiche del 25 settembre ed è per questo sicuramente che si è concesso una vacanza e un momento molto tenero con la sua compagna di 19 anni più giovane. Lei, che ha solo 30 anni, si mostra più in forma che mai, sfoggiando un bikini nero.