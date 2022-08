Un’altra discarica abusiva a Olbia.

Se c’è qualcosa che non manca a Olbia sono i rifiuti abbandonati in ogni luogo. Un brutto malcostume, ben poco tollerato da chi abita in città. A segnalare l’ennesima discarica abusiva un residente di Bados, che ha fotografato l’area di via Binzolas, gravemente sfregiata da rifiuti di ogni genere.

Nel terreno ci sono perfino due carcasse di auto bruciate, attrezzi da pic-nic o da spiaggia, tanti rifiuti in plastica come bottiglie, buste da spesa e tavolini da campeggio e altri rifiuti pericolosi. “Abito a Bados e volevo chiederle di far qualcosa per il degrado che si è verificato in via Binzolas. E’ scandaloso tra immondizia di qualsiasi genere dove passano i turisti che visitano Pittulongu”, scrive un residente che vive vicino a quel luogo e che chiede da tempo un intervento per bonificare l’area.