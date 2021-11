I selfie davanti alla scritta della Costa Smeralda.

I selfie fanno ormai parte della nostra vita quotidiana, con una media al giorno di 93 milioni di scatti. Un numero davvero notevole. D’altra parte il mantra d’Instagram è “Se non lo posti non esiste!”



Con la riapertura delle frontiere e il recente aumento dei viaggi in Italia, prevediamo che le persone scatteranno ancora più selfie; questi che abbiamo trovato sono i posti più popolari. Da monumentali fontane a meraviglie della natura, è impossibile non mettersi in posa davanti a questi luoghi.



L’iconica pietra con la scritta Costa Smeralda è al terzo posto con un totale di 27,045,487 hashtag su Instagram e Tiktok, simbolo della famosa località balneare situata a 15 minuti dalla città. La scritta ha battuto per popolarità luoghi come il Colosseo o Piazza San Marco a Venezia.



Ecco la classifica completa:

1. Il Duomo di Milano

2. Cristo Redentore di Maratea

3. Pietra Costa Smeralda

4. Il Colosseo

5. La Torre di Pisa

6. La Fontana di Trevi

7. Sentiero Verde Azzurro – Manarola

8. Alberobello

9. Terme di Saturnia

10. Faraglioni di Capri

11. Fori Romani

12. La Val d’Orcia

13. Ponte Vecchio

14. Piazza San Marco

15. Grotta Azzurra