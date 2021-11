Il contributo a Golfo Aranci.

Un contributo del ministero dell’Interno cambierà Golfo Aranci. I fondi sono stati ottenuti proprio per realizzare alcuni lavori per rendere più sostenibile il paese, in termini di mobilità e efficienza energetica.

Una parte dei finanziamenti, sono già stati impiegati dall’amministrazione comunale per alcuni interventi per realizzare i marciapiedi in zona Vecchio Semaforo. Il contributo di 100mila euro è stato concesso l’11 novembre del 2020 per investire in opere pubbliche in efficientamento energetico degli edifici pubblici, con fonti rinnovabili.

Numerosi sono i progetti di mobilità sostenibile che il Comune ha intenzione di realizzare per migliorare la qualità della vita degli utenti disabili, come l’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza edifici scolastici. Nell’anno 2021 sono stati previsti attribuiti aggiuntivi per realizzare altri interventi nello stesso ambito.