Al via le selezioni per la stagione 2027 all’Hotel Cala di Volpe

L’Hotel Cala di Volpe si prepara a ospitare, il 29 e 30 settembre dalle ore 10 alle 15, le seleziono “Stiamo cercando te” per il 2027. Un appuntamento imperdibile per chi sogna di entrare nel mondo dell’hôtellerie di alto livello o desidera consolidare la propria carriera in un contesto internazionale.

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Le giornate di selezione sono dedicate alla ricerca di talenti per alcune delle realtà più iconiche del territorio: l’Hotel Cala di Volpe, il Cervo Hotel, la raffinata collezione di ristoranti e bar e il rinomato Pevero Golf Club. Le posizioni aperte coprono una vasta gamma di settori strategici, abbracciando i reparti di cucina, ristorazione e bar, accoglienza, house keeping, manutenzione, servizi di spiaggia e piscina, oltre alle aree corporate e di supporto come Finance, Risorse umane, Sales & Marketing e Revenue management.

Al centro delle politiche di gestione del personale si conferma la filosofia “People First“, fondata sulla formazione continua, sulla valorizzazione delle competenze individuali e su un legame profondo e concreto con il territorio sardo. Un impegno testimoniato dai numeri della passata stagione, quando il 73% del personale assunto nelle strutture coinvolte è arrivato direttamente dalla Sardegna, a conferma della forte sinergia tra l’offerta turistica d’élite e le risorse locali.

“L’appuntamento è fissato dunque per il 29 e 30 settembre, dalle 10 alle 15, nella splendida cornice dell’Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo. Due giornate uniche per conoscere da vicino le strutture, incontrare i team di lavoro e scoprire tutte le opportunità professionali per la prossima stagione”.

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