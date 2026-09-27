Furti ai turisti in Gallura, con gli arresti si apre una pista verso decine di colpi

Tre arrestati mentre cercavano di mettere a segno l’ultimo di una sfilza di furti ai turisti in Gallura

L’auto dei turisti presa di mira a San Pantaleo forse sarebbe potuta essere l’ultimo dei furti in Gallura attribuibili alle tre persone arrestate dai carabinieri. I tre, sotto controllo da mesi, sono ora al centro degli accertamenti sulla lunga serie di furti nelle auto dei turisti avvenuti in Gallura negli ultimi mesi.

L’arresto era scattato il 24 settembre, quando i militari della Stazione di Porto Rotondo avevano sorpreso i tre mentre, secondo l’accusa, stavano mettendo a segno un furto nell’auto a noleggio di quattro turiste statunitensi, lasciata nel parcheggio di San Pantaleo. Dal veicolo erano stati portati via bagagli, telefoni, documenti e altri oggetti per un valore superiore ai 10mila euro. La refurtiva era stata recuperata e restituita alle vittime.

Il nuovo sviluppo apre però uno scenario molto più ampio. Secondo quanto emerge, i tre giovani residenti a Olbia erano già sotto osservazione da parte degli investigatori. Ora la polizia giudiziaria sta verificando eventuali responsabilità in numerosi episodi avvenuti durante l’estate.

La pista dei furti nelle auto a noleggio

Il fenomeno dei furti nelle auto dei turisti è da tempo segnalato in tutta la zona di Olbia e della Gallura. Particolarmente esposte sono le vetture prese a noleggio, spesso riconoscibili e utilizzate dai visitatori per raggiungere spiagge, località turistiche e parcheggi. Ogni estate e in tutti questi ultimi mesi arrivano segnalazioni di auto aperte e bagagli portati via. Gli accertamenti degli investigatori potrebbero quindi chiarire se dietro una parte di questa lunga serie di episodi ci sia un unico gruppo. Una delle situazioni più pericolose è per o turisti che raggiungono centri commerciali o spiagge vicino a Olbia prima della restituzione dell’auto e della partenza. Quello è un momento in cui le bande specializzate entrano in azione e si portano via i bagagli.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui