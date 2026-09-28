Benzina e diesel, dall’Eni arriva il tetto: ecco tutti i prezzi in Gallura

I prezzi della benzina nei distributori Eni della Gallura.

Da oggi, lunedì 28 settembre, fare rifornimento può costare meno in numerosi distributori della Gallura. Eni ha infatti introdotto un prezzo massimo per la benzina e il gasolio venduti nella rete Enilive, con una misura destinata a restare in vigore per i prossimi 30 giorni. Il tetto è stato fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro al litro per il diesel. Considerando gli attuali prezzi medi dei carburanti in Sardegna, la riduzione può tradursi in un risparmio che si avvicina ai 10 euro per un pieno di benzina e supera i 10 euro per chi fa rifornimento di gasolio.

Prezzi ridotti in numerosi distributori della Gallura.

L’iniziativa riguarda una parte consistente della rete Enilive e coinvolge numerosi impianti distribuiti sul territorio sardo. In Gallura sono diversi i comuni interessati, da Olbia alla Costa Smeralda, passando per l’entroterra e le località turistiche.

Ad Aglientu il prezzo massimo sarà applicato nell’impianto lungo la strada provinciale Castelsardo-Santa Teresa Gallura, in località Portobello. Presenti anche due distributori ad Alà dei Sardi, lungo la strada statale 389 al chilometro 28,380. È particolarmente ampia la presenza ad Arzachena, dove il provvedimento interessa gli impianti di Cannigione, in via Nazionale, lungo la strada statale 125 al chilometro 339,250, in viale Costa Smeralda, in via Baja Sardinia, sulla strada provinciale 59 in località Porto Cervo e sulla strada provinciale 94, lungo la Panoramica Costa Smeralda. Il prezzo calmierato sarà disponibile anche a Buddusò, sulla strada statale 389 al chilometro 36 in direzione Olbia, e a Budoni, con due impianti lungo la strada statale 131 Dcn, ai chilometri 112,800 e 113,282 in direzione Olbia.

Gli altri distributori interessati si trovano a Calangianus, in piazza Fonte Vecchia, a La Maddalena, in via Ammiraglio Mirabello, e a Luras, in via Nazionale. A Olbia sono diversi gli impianti coinvolti: quelli sulla nuova strada provinciale per Palau, in via Barcellona, in via dei Lidi, in via Vittorio Veneto e in viale Aldo Moro 324. Il provvedimento raggiunge anche Palau, in piazza del Molo, Perfugas, in via Mazzini, San Teodoro, in via Nazionale, Santa Teresa Gallura, sulla strada statale 133 bis al chilometro 16,493, e Tempio Pausania, in via Palau 21.

Misura valida per un mese.

Il prezzo massimo è stato introdotto da Eni per una durata iniziale di 30 giorni. L’operazione potrebbe però proseguire più a lungo: non è infatti esclusa una proroga della misura fino alla fine dell’anno. Per gli automobilisti della Gallura, soprattutto per chi utilizza quotidianamente l’auto o deve percorrere lunghe distanze, il provvedimento può quindi rappresentare un alleggerimento della spesa per il carburante. Il risparmio effettivo dipenderà naturalmente dal prezzo precedentemente praticato dal singolo impianto e dalla quantità di carburante necessaria per il rifornimento.

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