Golfo Aranci stanzia 64mila euro per rotatoria e via Aldo Moro

I fondi stanziati dal Comune di Golfo Aranci.

La Giunta comunale di Golfo Aranci ha approvato, nella seduta del 25 settembre, la deliberazione numero 204 che dà il via alla progettazione di due importanti interventi di riqualificazione e completamento delle opere di urbanizzazione nel centro abitato. L’atto, dichiarato immediatamente eseguibile, prevede l’affidamento di incarichi specialistici esterni per la redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica (Pfte) e dei progetti esecutivi relativi a due aree strategiche del tessuto urbano.

Il primo intervento riguarda il tratto compreso tra l’intersezione con via Libertà e viale Conca Caddinas, punto nevralgico della viabilità locale e di accesso all’insediamento turistico e residenziale. Qui è prevista la realizzazione di una rotatoria finalizzata a razionalizzare il traffico veicolare e migliorare la sicurezza della circolazione. L’importo stimato per la progettazione è di 32.802,03 euro, oltre cassa e Iva. Il secondo intervento interessa via Aldo Moro, arteria che collega la chiesa parrocchiale del borgo a via Colombo, strada di accesso al litorale. L’obiettivo è trasformare l’area in uno spazio funzionale e accogliente, migliorandone la fruibilità sia per i residenti sia per i visitatori. Per questa progettazione sono stati stanziati 31.943,77 euro, oltre cassa e Iva.

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Entrambi gli importi trovano copertura nel capitolo 980.3 del bilancio di previsione 2026-2028, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative in edilizia. La Giunta ha riservato la possibilità di stanziare ulteriori fondi in un secondo momento per l’affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. La deliberazione motiva la scelta di ricorrere a professionisti esterni con il fatto che l’Ufficio tecnico comunale è impegnato nella gestione ordinaria e non dispone, al proprio interno, delle figure professionali e della strumentazione necessarie per queste progettazioni specialistiche.

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