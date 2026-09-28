Lavori a Olbia, cambia la viabilità per 5 mesi: cosa c’è da sapere

I lavori nella via di Olbia.

Cambia temporaneamente la viabilità in via Olbia, all’altezza del civico 2, per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e restauro di un fabbricato. Il Comune di Olbia ha emanato l’ordinanza dirigenziale numero 549 del 28 settembre 2026, che disciplina la circolazione nell’area interessata dal cantiere. I provvedimenti saranno in vigore dal 12 ottobre 2026 al 12 marzo 2027, per tutta la durata dell’esposizione della relativa segnaletica stradale. L’intervento prevede il posizionamento di un ponteggio e di un’area destinata alle operazioni di carico e scarico dei materiali. Il ponteggio occuperà complessivamente 13,40 metri quadrati, mentre l’area di carico e scarico interesserà ulteriori 3,30 metri quadrati di carreggiata.

Carreggiata ristretta e limite a 10 chilometri orari.

Per tutta la durata dei lavori, la carreggiata sarà ristretta, garantendo comunque una corsia di marcia larga almeno 2,50 metri. La misura interesserà anche l’area di intersezione tra via Olbia e via/Piazza Regina Margherita, con l’obiettivo di assicurare il passaggio dei veicoli e, in particolare, dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia anche in caso di emergenza. Nella zona del cantiere sarà inoltre istituito il limite massimo di velocità di 10 chilometri orari. Previsto anche il divieto di sosta e fermata in corrispondenza, nelle immediate vicinanze e sul lato opposto rispetto all’area di cantiere. I veicoli lasciati in sosta in violazione del provvedimento potranno essere rimossi forzatamente.

Disagi anche per i pedoni.

Particolare attenzione è prevista per il transito pedonale. I pedoni dovranno utilizzare il lato opposto rispetto all’area dei lavori, con apposita presegnalazione e messa in sicurezza. Sarà fatta eccezione per i residenti dell’edificio interessato dal cantiere, che dovranno poter entrare e uscire attraverso un corridoio protetto predisposto in condizioni di sicurezza. Durante le lavorazioni saranno inoltre presenti movieri dell’impresa esecutrice, incaricati di gestire il traffico quando necessario. La segnaletica temporanea dovrà essere installata almeno 48 ore prima dell’avvio delle opere. L’ordinanza stabilisce infine una serie di prescrizioni per garantire la sicurezza del cantiere, della circolazione e dei pedoni, comprese la messa in sicurezza dell’area durante le ore notturne e nei periodi di inattività e il mantenimento della segnaletica per tutta la durata dell’intervento.

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