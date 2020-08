Una bambina di 9 anni contesa da due facoltosi genitori.

Sono in corso le ricerche di una bambina di 9 anni e della madre, dopo che quest’ultima ha sottratto la piccola al padre in Costa Smeralda. E’ questa l’ultimo capitolo di una vicenda che vede due facoltosi genitori separati contendersi la bambina.

Come racconta l’Ansa la piccola era in vacanza in Costa Smeralda con il padre. La madre, una manager russa ha presentato un ricorso per sottrazione di minore al tribunale di Sassari che ha respinto l’istanza urgente e ha fissato l’udienza per la prima metà di settembre. Decisione che non è andata giù alla donna, che è andata direttamente nella villa del padre e, mentre il bodyguard teneva fermo l’uomo, ha preso la figlia.

Dopo la denuncia del padre ora sulla vicenda ora indagano i carabinieri di Porto Cervo.

